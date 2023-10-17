Platin nedir, nerelerde kullanılır? Platin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi Nadir bulunması sebebiyle dünya üzerindeki en pahalı ve değerli metaller arasında yer alan platin, hepimizin az çok adına aşina olduğu bir elementtir. Takıdan sağlığa, otomotivden kimya sektörüne kadar pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Platin nedir, nerelerde kullanılır? Platin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Adını İspanyolcada “küçük gümüş” anlamına gelen platina kelimesinden gelen element, 1735’te Antonio de Ulloa tarafından keşfedilmiştir. Ancak bu tarihten önce Kızılderililer tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Platin nedir? Nerelerde kullanılır? Platin simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanı ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Platin Nedir?

Parlak, gümüşi beyaz bir renkte olan element, yumuşak ve işlenebilir bir yapıdadır. Altın ve elmasa benzerlik gösterir. Bulunduğu element grubunda rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum ve iridyum gibi değerli metaller de yer almaktadır. Bu gruba "platin metalleri" adı verilir. Genel olarak bu platin metalleri ile doğada yer alır. Bakır ve nikel cevherlerinde de platin bulunur.

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Hem diğer metallerle hem de altın, nikel, kobalt ve tungsten gibi metallerle çeşitli alaşımlarda kullanılmaktadır. Oda sıcaklığında gümüşten iki kat daha yoğun bir yapıya sahiptir. Havadan etkilenmediğinden dolayı parlaklığını korur. Bu nedenle de takı ve mücevherlerde kullanılır. Toksik değildir; asitlere karşı dirençlidir. Elektrik ve ısı iletebilir. Çok yoğun ve ağır bir element olarak karşımıza çıkmaktadır.

Platin Nerelerde Kullanılır?

Endüstriyel anlamda kullanımı başı çekmektedir. Ham petrol ve petrol ürünlerinde etkin bir katalizör olarak görev görür. Kükürt trioksit ve sülfürik asit oluşumunda da katalizör olarak kullanılır. Vitamin ve ilaçlarda da elementten yararlanılmaktadır. Otomotiv sektörünün gözde metallerinden biridir. Takı ve mücevherlerde de kullanılır. Parlaklığını kaybetmemesi ve paslanmaması tercih sebeplerindendir. Kanser ilaçları ve kalp pillerinde de platine rastlamaktayız. Platin-kobalt alaşımları ile çok güçlü mıknatıslar üretilebilir. Ayrıca termometrelerde de platin kullanılmaktadır.

Platin Simgesi

Element “Pt” simgesiyle ifade edilmektedir. Kimya endüstrisinde nitrik asit, sülfürik asit, gübre ve patlayıcı üretiminde katalizör olarak kullanılır.

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Platin Sembolü

Element periyodik tabloda “Pt” sembolüyle temsil edilmektedir. Platin metali, kararlı fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı çok kullanışlı bir metaldir. Nadir elementlerden biri olmasına rağmen uygulama alanı oldukça geniştir.

Platin Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 10. grubunda yer alan elementin atom numarası 78'dir.

Platin Kullanım Alanları

Katalitik konverterlerde katalizör olarak

Kemoterapi alanında

Platin dirençli termometreler

Katalizör olarak ham petrol ve petrol ürünlerinde kullanılır.

İlaç ve vitaminler

Optik fiberler, teller ve kalp pilleri

Mücevher yapımı

Otomotiv sektörü

Elektrik devreleri kaplamaları

Platin Özellikleri

Erime noktası 1772 derece, kaynama noktası 3827 derecedir.

Oldukça yoğun, dövülebilir ve sünektir.

Aynı zamanda korozyona karşı oldukça dayanıklıdır ve yüksek kaynama noktasına sahiptir.

Dünya platin üretimi yılda 155 ton civarındadır.

Toplamda 30.000 tonun üzerinde rezerv bulunuyor.

Platin rezervleri konusunda lider Güney Afrika'dır.

Platinin beş adet kararlı izotopu ve yarılanma ömrü 6 milyar yıl olan radyo-izotopu vardır: Pt-190.

Metalin yüksek işlenebilirliği, sünekliği ve hareketsizliği onu özellikle mücevher yapımında uygun kılar. Her yıl çıkarılan platinin yaklaşık yarısı mücevher yapımını kapsamaktadır.

Platin kimyasal olarak doğadaki en kararlı elementlerden biridir. Yüksek stabilitesi nedeniyle sıklıkla Asil metal olarak anılır.

Avrupalı ​​bilim adamları tarafından nispeten daha sonra keşfedilmiş olsa da, M.Ö. 1200 yıllarında tarihlenen Mısır mezarlarında elemente rastlanılmaktadır.

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