Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Platin Nedir, Nerelerde Kullanılır? Platin Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Platin nedir, nerelerde kullanılır? Platin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi

        Nadir bulunması sebebiyle dünya üzerindeki en pahalı ve değerli metaller arasında yer alan platin, hepimizin az çok adına aşina olduğu bir elementtir. Takıdan sağlığa, otomotivden kimya sektörüne kadar pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Platin nedir, nerelerde kullanılır? Platin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Platin nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adını İspanyolcada “küçük gümüş” anlamına gelen platina kelimesinden gelen element, 1735’te Antonio de Ulloa tarafından keşfedilmiştir. Ancak bu tarihten önce Kızılderililer tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Platin nedir? Nerelerde kullanılır? Platin simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanı ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Platin Nedir?

        Parlak, gümüşi beyaz bir renkte olan element, yumuşak ve işlenebilir bir yapıdadır. Altın ve elmasa benzerlik gösterir. Bulunduğu element grubunda rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum ve iridyum gibi değerli metaller de yer almaktadır. Bu gruba "platin metalleri" adı verilir. Genel olarak bu platin metalleri ile doğada yer alır. Bakır ve nikel cevherlerinde de platin bulunur.

        REKLAM

        Hem diğer metallerle hem de altın, nikel, kobalt ve tungsten gibi metallerle çeşitli alaşımlarda kullanılmaktadır. Oda sıcaklığında gümüşten iki kat daha yoğun bir yapıya sahiptir. Havadan etkilenmediğinden dolayı parlaklığını korur. Bu nedenle de takı ve mücevherlerde kullanılır. Toksik değildir; asitlere karşı dirençlidir. Elektrik ve ısı iletebilir. Çok yoğun ve ağır bir element olarak karşımıza çıkmaktadır.

        Platin Nerelerde Kullanılır?

        Endüstriyel anlamda kullanımı başı çekmektedir. Ham petrol ve petrol ürünlerinde etkin bir katalizör olarak görev görür. Kükürt trioksit ve sülfürik asit oluşumunda da katalizör olarak kullanılır. Vitamin ve ilaçlarda da elementten yararlanılmaktadır. Otomotiv sektörünün gözde metallerinden biridir. Takı ve mücevherlerde de kullanılır. Parlaklığını kaybetmemesi ve paslanmaması tercih sebeplerindendir. Kanser ilaçları ve kalp pillerinde de platine rastlamaktayız. Platin-kobalt alaşımları ile çok güçlü mıknatıslar üretilebilir. Ayrıca termometrelerde de platin kullanılmaktadır.

        Platin Simgesi

        Element “Pt” simgesiyle ifade edilmektedir. Kimya endüstrisinde nitrik asit, sülfürik asit, gübre ve patlayıcı üretiminde katalizör olarak kullanılır.

        REKLAM

        Platin Sembolü

        Element periyodik tabloda “Pt” sembolüyle temsil edilmektedir. Platin metali, kararlı fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı çok kullanışlı bir metaldir. Nadir elementlerden biri olmasına rağmen uygulama alanı oldukça geniştir.

        Platin Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun 10. grubunda yer alan elementin atom numarası 78'dir.

        Platin Kullanım Alanları

        • Katalitik konverterlerde katalizör olarak
        • Kemoterapi alanında
        • Platin dirençli termometreler
        • Katalizör olarak ham petrol ve petrol ürünlerinde kullanılır.
        • İlaç ve vitaminler
        • Optik fiberler, teller ve kalp pilleri
        • Mücevher yapımı
        • Otomotiv sektörü
        • Elektrik devreleri kaplamaları

        Platin Özellikleri

        • Erime noktası 1772 derece, kaynama noktası 3827 derecedir.
        • Oldukça yoğun, dövülebilir ve sünektir.
        • Aynı zamanda korozyona karşı oldukça dayanıklıdır ve yüksek kaynama noktasına sahiptir.
        • Dünya platin üretimi yılda 155 ton civarındadır.
        • Toplamda 30.000 tonun üzerinde rezerv bulunuyor.
        • Platin rezervleri konusunda lider Güney Afrika'dır.
        • Platinin beş adet kararlı izotopu ve yarılanma ömrü 6 milyar yıl olan radyo-izotopu vardır: Pt-190.
        • Metalin yüksek işlenebilirliği, sünekliği ve hareketsizliği onu özellikle mücevher yapımında uygun kılar. Her yıl çıkarılan platinin yaklaşık yarısı mücevher yapımını kapsamaktadır.
        • Platin kimyasal olarak doğadaki en kararlı elementlerden biridir. Yüksek stabilitesi nedeniyle sıklıkla Asil metal olarak anılır.
        • Avrupalı ​​bilim adamları tarafından nispeten daha sonra keşfedilmiş olsa da, M.Ö. 1200 yıllarında tarihlenen Mısır mezarlarında elemente rastlanılmaktadır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!