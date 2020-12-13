Pljeskavica Balkan mutfağının lezzetlerinden biridir. Pljeskavica MasterChef Türkiye'de yapılmasının ardından merak ediliyor. Peki, Pljeskavica nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Pljeskavica tarifi...
PLJESKAVİCA MALZEMELERİ
- 500 gram köftelik dana kıyma
- 100 gram kuru et
- 100 gram kaşar peyniri
- 1 adet yumurta
- 100 g kadar ekmek içi
- 2 adet kuru rendelenmiş soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı nane
Servis için;
- Çarliston biber
- Domates
PLJESKAVİCA NASIL YAPILIR?
- Kıymaya rendelenmiş kuru soğanı, ekmek içini, yumurtayı, tuz, karabiber, kimyon ve naneyi ekleyip yoğurun. Harç elinize yapışmayana dek yoğurun ve iri toplar halinde parçalara ayırın.
- Top haline getirilen malzemeleri yassı bir şekilde açın. Üzerine kaşar peyniri ve kuru et koyun. Aynı şekilde açılmış başka bir parçayı üzerine kapatın.
- Düz bir tencere kapağı yardımıyla, eti kapak büyüklüğünde açın. Izgara tavasında mühürleyip 15 dk fırınlayın. Biber ve domatesle servis edin.
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