Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır." açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından polis adayları, PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? PMYO başvuru şartları neler? ve Polislik sınavı ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte PMYO başvurularıyla ilgili detaylar...

PMYO BAŞVURU ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

PMYO polis alımı 2018 yılı başvuru şartlarının yukaırda belirtildiği gibi olması bekleniyor. Yaş, boy kilo ve diğer şartlarda birçok aday değişiklik yapılmasını istiyor. Ancak EGM bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

# Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

# ÖSYM tarafından yapılacak TYT'de belirtilecek baraj puanı aşmak. (Baraj başvuru kılavuzunun yayımlanması ile belli olacak. Ancak puan sınırının önceki senelerde olduğu gibi düşük olması bekleniyor)

# 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

# Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Erkeklerde en az 167 cm, bayanlarda 162 cm olacak ve beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

# Adli sicil kaydı olmaması,

# Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

# Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

# Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

# Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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