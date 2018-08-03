Podbeskidzie Bielsko Biala - Olsztyn sahaya çıkıyor

Podbeskidzie Bielsko Biala ve Olsztyn, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Podbeskidzie Bielsko Biala 3 puanla 7. sırada, Olsztyn 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Podbeskidzie Bielsko Biala, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Olsztyn, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 370. İddaa'da Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Olsztyn kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Podbeskidzie Bielsko Biala son hafta oynanan Stal Mielec maçında 0-4 kazandı.

Olsztyn, Chrobry Glogow karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Podbeskidzie Bielsko Biala, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Olsztyn, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olsztyn 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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