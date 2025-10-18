Habertürk
        Polessya: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Polessya: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Polessya'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Arda Turan'ın öğrencileri, liderliği 19 puana yükselen Kryvbas KR'ya kaptırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 22:07 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:08
        Arda Turan'lı Shakhtar, liderliği kaptırdı!
        Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Polessya'ya konuk oldu.

        Polessya'nın ev sahipliğinde oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından haftayı 18 puanla 2. sırada tamamlayan Shakhtar Donetsk, liderliği 19 puana yükselen Kryvbas KR'ya kaptırdı. Polessya ise puanını 16'ya çıkardı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Polessya, Obolon Kyiv'e konuk olacak. Arda Turan'ın öğrencileri, Kudrivka'yı ağırlayacak.

