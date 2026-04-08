Siirt'te polis 350 öğrenciye ayakkabı ve oyuncak dağıttı
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere ayakkabı ve oyuncak dağıtıldı
Giriş: 08.04.2026 - 18:06 Güncelleme:
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.
Merkez 18 Mart İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, öğrencilerle sohbet etti.
Etkinlikte, 350 öğrenciye ayakkabı ve oyuncak dağıtıldı.