Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Polis Akademisi açıkladı! 2023 bekçi sınavı ne zaman? 2023/1.Dönem Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

        Polis Akademisi sınav tarihini açıkladı! 2023 bekçi sınavı ne zaman?

        Polis Akademisi (PA) 2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı tarihini açıkladı. Hatırlanacağı gibi 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi ön başvuruları 18 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan bekçi adayları, bekçilik sınavının yapılacağı tarihi mercek altına aldı. İşte 2023 bekçi yazılı sınavının yapılacağı tarih ve bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 21:00 Güncelleme: 09.09.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım sürüyor. 12–22 Haziran tarihleri arasında ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar sınava katılım gösterebilecek. Peki, "2023 bekçi sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte bekçilik sınavı tarihi ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

        2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'de uygulanacak.

        3

        BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

        4

        BEKÇİLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

        Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar Ankara'da gerçekleşecek.

        5

        BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

        Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

        6

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

        7

        Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!