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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da polis belge istedi, ortalık karıştı! Anahtarla saldırdı - Güncel haberler
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Polis belge istedi, ortalık karıştı! Motokurye, 3 polis ile bir kişiyi yaraladı

Antalya'da, trafik uygulamasında durdurulan motokurye Arif Ş., kendisinden belge istenince ortalığı birbirine kattı. Motokurye, elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı. Olayda yüzünden yaralan 3 polisten birinin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de darbeden Arif Ş., güçlükle etkisiz hale getirildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'da polis belge istedi, ortalık karıştı! Anahtarla saldırdı - Güncel haberler
DHA

Antalya'da, trafik uygulamasında durdurulan motokurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen 3 polis memurunu ve 1 kişiyi darbetti. Güçlükle etkisiz hale getirilen Arif Ş. gözaltına alınırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), motosikletin sürücüsü Arif Ş.'yi durdurdu.

ELİNDEKİ ANAHTARLA EKİPLERE SALDIRDI

Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı. Olayda 3 polis, yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi.

GÜÇLÜKLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arif Ş., çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü.

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