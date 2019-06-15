Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT, bugün gerçekleşti. Sakarya’da yaklaşık 26 bin öğrencinin katıldığı sınav öncesi Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il genelinde görev yapan ekiplere sınava yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı olunması yönünde talimat verdi.

Sınava 20 dakika kala polis telsizinden anons yapan Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Sınava giden, yetişmeye çalışan aile ve öğrencilere tüm ekiplerimiz hassasiyetle yardımcı olsun. Sınava giden öğrenciler gerekirse ekip araçlarımızla sınava yetiştirilsin. Eğer personelimiz görevi sebebiyle yerinden ayrılamıyorsa görevli personelimiz ticari taksi tutarak öğrencinin sınava yetişmesini sağlasın” dedi.

“SINAVIM İYİ GEÇTİ”



Öte yandan bugün Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava girecek olan Berkehan Durgun, yanlışlıkla Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’na gitti. Sınava 7 dakika kala hatasını fark eden genç o sırada okul yanından geçen polis ekibi tarafından sınava gireceği okula yetiştirilirken polis memurları İsmail Görgülü ve Emin Bayram, sınav bitene kadar öğrenciyi okulda bekledi. Sınav sonrasın konuşan Berkehan Durgun, “Bu sene tekrar sınava girdim. Okulun isim benzerliğinden dolayı yanlış okula gittim. O sırada oradan geçen ekip aracına rica ettim, Allah razı olsun beni yetiştirdiler ve son dakika sınava girdim. Sınavım gayet iyiydi” dedi.

SON DAKİKADA YETİŞTİ

Öğrenciyi sınava yetiştiren polis memurlarından 19 yıllık polis memuru İsmail Görgülü, “Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya’nın talimatı vardı öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda. O sırada okul önünden geçerken başka bir öğrenci velisi durumu bize anlattı. Berkehan’la konuşarak araca aldık ve yaklaşık 7 dakikamız vardı. Zamanla yarışarak okuluna yetiştirdik” ifadelerini kullandı.