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        Haberler Bilgi Gündem Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alımı başvuruları başladı! Kimler başvurabilir, atanma koşulları neler, başvuru ekranı

        Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alımı başvuruları başladı! Kimler başvurabilir, şartları neler?

        Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alacak. Başvuruların 2-6 Ağustos tarihleri alınacağı programda, PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak. Başvurular, "www.pa.edu.tr" internet adresinden alınacak. Peki, kimler PMYO için başvurabilir, şartları neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 13:45 Güncelleme: 02.08.2025 - 13:45
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 2-6 Ağustos arasında başvuru yapacak adaylardan, sınav ve Polis Meslek Yüksekokulları'nda başarılı olanlar polis memuru olarak atanacak. Başarılı olma kriterinin yanı sıra adayların birçok koşulu da sağlaması gerekiyor. Peki, kimler başvurabilir, şartları neler, polis ataması ne zaman ve hangi koşulda yapılacak? İşte, tüm detaylar...

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        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA 2 BİN 500 ÖĞRENCİ ALINACAK

        Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2025 - 2026 eğitim - öğretim yılı 24. Dönem PMYO eğitimi için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin öğrenci alımı yapılacak.

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        2 BİN 500 ADAY POLİS ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        Adaylar 02-06 Ağustos 2025 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. SıPOLnavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

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        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU EKRANI

        Polis Meslek Yükseokullarına başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.

        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU 2 BİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 YILI 24. DÖNEM POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

        c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. . (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

        ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2025) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2025) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 2000 - 01 Ekim 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak),

        d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

        g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

        ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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