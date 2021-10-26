Polis olmak isteyen binlerce gencin hakkında en çok arama yaptığı polis nasıl olunur, şartları nelerdir, maaşları ne kadar ve başvurular nasıl yapılır gibi merak edilen tüm soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak isteyen kişilerin bir takım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Polis olmak için yazılı, sözlü ve fiziksel olmak üzere üç farklı sınava girilmesi gerekmektedir. Polislik sınavına girmek için ise en az lise mezunu olunması gerekir.

Üniversite sınavından belirlenen barajı geçmek de polis olmak için gerekli bir şart olarak ifade edilebilir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her sene açıklanan tarih aralığında sınavlara başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında istenilen evrakların ise eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

2021 Polis Maaşı Ne Kadar?

21 Temmuz itibariyle bir polis memurunun maaşı 7.431 TL'dir.

Polis Olmanın Şartları Nelerdir?

Polis olmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

Kişinin silah taşıması için bir engelinin bulunmaması gerekir.

KPSS den yeterli baraj puanının alınması gerekir.

30 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.

Reşit olmak gerekir.

Yurt dışından mezun olan kişiler için denklik belgesi gerekmektedir.

Ceza almamış olması gerekmektedir.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması şartı da aranmaktadır.

Aynı zamanda polis olmak için kişinin bir takım fiziksel şartları da karşılaması gerekmektedir.

Polis Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Polislik başvurusu için kişinin belgeleri eksiksiz olarak hazırlaması gerekmektedir. Gerekli belgeler; T.C. kimlik beyanı, mezuniyet belgesi, sınav başvuru dilekçesi ve sağlık bilgi formu gerekmektedir. Aynı zamanda sınav giriş belgesinde fotoğraf olmaması durumunda ise biyometrik fotoğraf olması gerekmektedir.

Polis Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Ülkemizde polislik eğitimi veren üç farklı okul bulunmaktadır. POMEM (Polis Mesleki Eğitim Merkezi), PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) ve PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) olarak ifade edilebilir. Her okulun öğrenci almak için kendi belirlediği bir takım kriterler bulunmaktadır. Polis olmak isteyen kişilerin eğitimi en az lise düzeyinde olmalıdır. Lise mezunlarının PMYO giriş sınavlarına girmeye hak kazandıklarını söylemek mümkündür.

Üniversite mezunu olan kişilerin polis olmaları için ise KPSS şartı bulunduğunu söylemek mümkündür. Üniversite mezunu olan kişilerin POMEM ve PAEM sınavlarına girişleri de mümkün olmaktadır. Okuduğunuz bölümlerin polislik seçiminde bir fark oluşturmadığını söylemek de mümkündür. Polis olmak isteyen kişilerin kilolarının ve boylarının 18-27 orantısına sahip olması gerektiği de söylenebilir.