Batman’da bir parkta polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden 2 kilo metamfetamin çıktı.
Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan parklarda, açık alanlarda, ağaçlık alanlarda ve metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara karşı operasyonlar düzenlendi.
Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezindeki parka operasyon düzenlendi. Parkta bulunan A.K. isimli şahsın üst aramasında elinde bulunan mont içerisinde 4 parça halinde toplamda 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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