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Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne? 2023 Polis tayinleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

Polis tayinleri ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs tarihi itibariyle erişime açılan tayin sonuçlarının bu yıl ne zaman açıklanacağı gündem oldu. İşte, söz konusu duruma dair son bilgiler...

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  • Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne? 2023 Polis tayinleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

    Polis tayinleri için artık geri sayım başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce polisi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgileri derledik. İşte, 2023 polis tayinleri ve POMEM sonuçları hakkında detaylar...
  • Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne? 2023 Polis tayinleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

    Polis tayin tarihleri, açıklanmadı. Gözler EGM'den gelecek o açıklamada. Öte yandan geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.

    Bu yıl henüz açıklanmayan sonuçlar erişime açılır açılmaz haberimizde yer alacak.
  • Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne? 2023 Polis tayinleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

    POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.

    30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi.

    10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne? 2023 Polis tayinleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

    Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.
  • Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne? 2023 Polis tayinleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

    Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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