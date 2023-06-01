Jandarma ve polis tayin tarihleri için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs'ta açıklanan polis tayinleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Jandarma ve polis tayinlerinde eğer eşler de kamu görevlisiyse eş durumları gözetilecek. Adaylar "Jandarma ve polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?" yanıt arıyor. İşte 2023 jandarma ve polis tayinleri atamalarında son durum...