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Polisi çağırıp 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 4 bin 500 lira bağışladı

Balıkesir’de 70 yaşındaki Ali Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak için evine polisleri çağırdı. Ali Memiş 4 bin 500 TL'lik bağışını bankaya yatıran polisler, daha sonra dekontu Memiş'e geri getirdi

biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası
HABERTURK.COM

Balıkesir"de 70 yaşındaki Ali Memiş, eve çağırdığı polisler yardımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 4 bin 500 lira bağış yaptı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve korona virüs önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Ali Memiş, polisi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için eve çağırdı.

Memiş, eve gelen polislere 4 bin 500 lira vererek kampanya hesabına yatırılmasını istedi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Ali Memiş, polisi aradı. Çağrı üzerine eve giden Altıeylül İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ali Memiş'in verdiği 4 bin 500 lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı. Polis ekipleri, yeniden eve giderek Ali Memiş'e dekontu teslim etti.

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