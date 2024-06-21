Polisin önünde adam bıçakladı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Gözüdönmüş şehir eşkiyaları İstanbul'un orta yerinde bıçaklı kavgaya tutuştu. Olaya tesadüfen oradan geçen bir polis ekibi müdahale etti. Ama saldırganlar durmadı. Biri polislerin gözü önünde husumetlisini bıçakladı.
Giriş: 21.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:02
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Gözüdönmüş şehir eşkiyaları İstanbul'un orta yerinde bıçaklı kavgaya tutuştu.
Olaya tesadüfen oradan geçen bir polis ekibi müdahale etti.
Ama saldırganlar durmadı.
Biri polislerin gözü önünde husumetlisini bıçakladı.
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