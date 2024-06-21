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        Haberler Gündem İstanbul Polisin önünde adam bıçakladı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Polisin önünde adam bıçakladı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Gözüdönmüş şehir eşkiyaları İstanbul'un orta yerinde bıçaklı kavgaya tutuştu. Olaya tesadüfen oradan geçen bir polis ekibi müdahale etti. Ama saldırganlar durmadı. Biri polislerin gözü önünde husumetlisini bıçakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:02
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        Polisin önünde adam bıçakladı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Gözüdönmüş şehir eşkiyaları İstanbul'un orta yerinde bıçaklı kavgaya tutuştu.

        Olaya tesadüfen oradan geçen bir polis ekibi müdahale etti.

        Ama saldırganlar durmadı.

        Biri polislerin gözü önünde husumetlisini bıçakladı.

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