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Haberler Gündem 3. Sayfa Boğazına bıçak dayayıp taciz etmiş! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsü! - Güncel haberler
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Boğazına bıçak dayayıp taciz etmiş! Cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsü!

Uşak'ta cinsel saldırı olaylarının faili olarak aranırken polisle girdiği çatışmada ölen zanlı Hasan Togay'ın, sabaha karşı da evine girdiği bir başka kadına yönelik cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu ve sokakta yürürken bölgedeki güvenlik kamerasına görüntüsünün yansıdığı belirlendi

Boğazına bıçak dayayıp taciz etmiş! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsü! - Güncel haberler
Boğazına bıçak dayayıp taciz etmiş! Cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsü!
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AA

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunan Hasan Togay'ın, "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından aranırken polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TACİZ ETMİŞ

Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.
Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.

AA'da yer alan habere göre Hasan Togay'ın, üniversite öğrencilerinin bulunduğu evden gece yarısına doğru ayrıldıktan sonra sabaha karşı, kar maskesi ve eldiven takarak girdiği evde yalnız yaşayan K.G'yi boğazına bıçak dayayıp taciz ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Zanlının bir anlık boşluğundan yararlanıp evden kaçan kadının polise başvurduğu kaydedildi. Şüphelinin görüntüsü ise kadının evinin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki eldiveni atması ve sokaktan yürüyerek geçmesi yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİN EVİNE BALKONDAN GİRMİŞ

Şüphelinin bir apartmanın birinci katında yaşayan 4 üniversite öğrencisinin evine de sabaha karşı arka balkondan girdiği öğrenildi.

POMPALIYLA TEHDİT ETMİŞ

Evde öğrencileri salonda toplayıp telefonlarını aldığı ve kimseye haber vermemeleri için onları pompalı tüfekle tehdit ettiği kaydedilen şüphelinin, bir süre sonra yüzündeki kar maskesini çıkardığı belirtildi.

POMPALIYLA TEHDİT ETMİŞ

Yaklaşık 18 saat evde kalan şüphelinin, bu sırada öğrencileri markete alışverişe gönderdiği, öğrencilerin ise evde kalan arkadaşlarının zarar göreceği korkusuyla kimseye haber veremeden eve döndükleri kaydedildi.

Öğrencilerin bir arkadaşlarının eve geleceğini öğrenen şüphelinin bu durumdan tedirgin olduğu ve evden ayrıldığı belirtildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan Hasan Togay'ın, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etmişti.

POLİSLERE ATEŞ AÇMIŞTI

Burada "Teslim ol" çağrısına uymayan zanlı, pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açarak yaya olarak kaçmaya başlamıştı. Togay, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etmiş, burada çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetmişti.

Hasan Togay'ın, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti.

Şüphelinin olaydan bir gün önce sabaha karşı üniversite öğrencilerinin bulunduğu eve kar maskesi ve pompalı tüfekle girdiği, burada öğrencileri tehdit ederek gece yarısına kadar kaldığı ve sonra buradan uzaklaştığı tespit edilmişti.

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