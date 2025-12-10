Habertürk
        Polonya, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçaklarını vermeyi değerlendiriyor

        Polonya, Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçaklarını vermeyi değerlendiriyor

        Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığınca, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, MiG-29 savaş uçaklarının devri konusunda Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:23
        Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı verecek
        Polonya’nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya bağışlamayı, karşılığında ise Ukrayna’dan dron ve füze teknolojisi almayı değerlendirdiği bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu devrin uçakların kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve Polonya tarafından modernize edilme perspektifinin bulunmamasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

        Konuyla ilgili nihai kararın alınmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Uçakların bağışı, Ukrayna’yı desteklemeye yönelik müttefik politikaların ve NATO’nun doğu kanadının güvenliğinin korunması çabalarının bir parçası olacaktır. Hizmetten çekilecek MiG-29 uçaklarının görevleri F-16 ve FA-50 uçakları tarafından yerine getirilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, uçakların bağışıyla bağlantılı olarak Ukrayna’dan belirli dron ve füze teknolojilerinin sağlanması konusunda görüşmelerin sürdüğü, yeni savunma ve sanayi yetkinliklerinin elde edilmesi ile ortak geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

        Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin envanterinde halihazırda yaklaşık 40 MiG-29 savaş uçağı bulunuyor. Ukrayna, 2022’de Rusya ile başlayan savaşın ardından Polonya’dan 14 ve Slovakya’dan 13 MiG-29 savaş uçağı almıştı.

