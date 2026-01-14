Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Polonya ve İtalya'dan "İran'ı terk edin" çağrısı | Dış Haberler

        Polonya ve İtalya'dan "İran'ı terk edin" çağrısı

        Polonya ve İtalya, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:02
        Polonya ve İtalya'dan "İran'ı terk edin" çağrısı
        İtalya ve Polonya, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

        İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ayrılma imkanı olan İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin başkanlığında bakanlık binasında, Savunma Bakanlığı, güvenlik birimleri, İtalya'nın Tahran Büyükelçisi ile mevcut krizden etkilenen ilgili başkentlerdeki diğer büyükelçilerle İran’daki gelişmelere yönelik bir kriz toplantısı gerçekleştirildi.

        Açıklamada, "Öncelikle gerginliğin tırmanması halinde askeri müdahalenin potansiyel hedefi olabilecek, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan İtalyan vatandaşlarının durumuna ilişkin bir değerlendirme yapıldı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran’daki İtalyan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki çağrısını teyit etmekte ve güçlü biçimde yinelemektedir." ifadeleri kullanıldı.

        İran'da çoğunluğu Tahran'da olmak üzere yaklaşık 600 İtalyan bulunduğu belirtilen açıklamada, İtalyan büyükelçiliğinin vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

        Bakanlık açıklamasında ayrıca, bölgede yaklaşık 500'ü Irak'ta, 400'ü ise Kuveyt'te olmak üzere 900'ün üzerinde İtalyan askerinin görev yaptığı ifade edilerek, buralardaki askeri personelin korunmasına yönelik ihtiyati tedbirlerin uygulandığı bildirildi.

        Bakan Tajani'nin kriz toplantısı sırasında, öncelikli meselelerinin İtalyan vatandaşlarının korunması olduğunu ve bölgedeki güvenlik durumunun seyrini sürekli izleme gerekliliğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Tajani'nin İran'daki gelişmelerin halen büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirttiği aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda, gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmasını ve ciddi insan hakları ihlallerini İtalya’nın kesin şekilde kınayan tutumu bir kez daha teyit edildi. İtalya, gerilimin azaltılması, insan haklarının korunması ve bölgesel istikrar ile güvenliğin sağlanması için uluslararası toplumun çabalarına katkıda bulunarak Avrupa Birliği, NATO ve G7 ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürecektir."

        Bu arada, Tajani dün de İran'daki protestolarda göstericilerin şiddetli biçimde bastırılmaya çalışması sebebiyle İran’ın Roma Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmıştı.

        Ana Haber Bülteni - 13 Ocak 2026 (İran'da Göstericiler Ne İstiyor?)

        Trump İran'a karşı el yükseltiyor. İran'daki rejimi Trump mı devirecek? Trump'ın İran tehditleri nereye varacak? ABD, İran'ı vurmaya mı hazırlanıyor? İran'da göstericiler ne istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

