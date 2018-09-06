23. Dönem POMEM alımlarına başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve başvuru hakkındaki detayları araştırıyor. Polis Akademisi, POMEM alımları hakkında açıklama yaptı mı?

23. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis Akademisi'nin 25 mayıs tarihinde yayınladığı duyuruda yaptığı açıklama şöyle;

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir."

Ancak bu duyurudan sonra 23. Dönem POMEM başvuruları hakkında bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

POMEM NEDİR?

Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.

POMEM AŞAMALARI NELERDİR?

Pomem aşamalarının genel hatlarıyla özeti KPSS sınavına girmek, İnternetten başvuru yapmak, ön sağlık elemesinden geçmek, fiziki yeterlilik parkurundan geçer not almak ve sözlü mülakata katılmaktır. KPSS baraj puanı ağırlıklı olarak 60 veya 65 olarak belirlenmektedir. Lisans mezunlarının genel yetenek ve genel kültür bölümünden asgari bu puanı almaları beklenir. Erkek adaylarda boy şartı 167 iken bayanlarda 162 santimetredir. Ön sağlık testinde boy kilo analizi yapıldıktan sonra fiziki parkura alınırsınız. Fiziki parkurda koşu, mekik, engelli parkur gibi şeylerdeki başarınız ölçülerek puanlamanız oluşturulur.

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