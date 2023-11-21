POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 31. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?
31. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları için polis alımı başvuru kılavuzunun, Polis Akademisi Başkanlığı pa.edu.tr internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor. Hayallerini süsleyen mesleği yapmak isteyen adaylar, ön başvuru sürecinin ardından mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavlarından geçecekler. 1-19 Mayıs günleri arasında başvuruları alınan 30. Dönem mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 31. Dönem POMEM başvuru tarihlerine çevrildi. İşte 2023 EGM 31. Dönem POMEM başvuru şartlarına ilişkin detaylar...
EGM 31. Dönem POMEM polis alımı başvuru şartları ve tarihleri, polis olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. 30. Dönem POMEM başvuruları 01 ile 19 Mayıs günleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti. 30. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri ve tarihleri açıklanırken gözler "31. Dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?" araştırmalarına çevrildi. İşte 2023 31. Dönem POMEM polis alımı kılavuzu hakkında merak edilenler...
31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
30. Dönem POMEM alımları bu yıl 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 31. Dönem POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.
POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır.
İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BELLİ OLDU MU?
POMEM başvuru şartları, 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,