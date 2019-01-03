Dolar kuru, gece yarısından sonra 5 TL 85 kuruşu gördü. Sonra gevşedi. Sabah saatlerinde 5 TL 46 kuruşu aştı. Bu artış, 10 kuruşluk olası indirimi sıfırladı. Gerek motorin, gerekse de benzin fiyatlarını artış yönlü bir trende soktu.



Peki, akaryakıta zam olur mu ve pompaya yansır mı? “Eşel mobil” sistemi gereğince akaryakıta gelecek zamlar, ÖTV’den düşülüyor ve pompaya yansımıyor.

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