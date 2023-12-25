Pompalı tüfekli saldırgan tutuklandı
Aydın'da bir kıraathanede çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfeğiyle bir kişiyi öldüren 66 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Ömerbeyli Mahallesindeki kıraathanede 23 Aralık'ta Serhat Yeroğlunu (46) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürerek kaçtığı öne sürülen G.G. (66) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Serhat Yeroğlunu (46)
NE OLMUŞTU?
G.G. ile Serhat Yeroğlu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 23 Aralıkta tartışma çıktığı, büyüyen tartışmada G.Gnin pompalı tüfekle ateş ederek Yeroğlunu ağır yaraladığı iddia edilmişti.
Yeroğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.