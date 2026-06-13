Pompei'de 20 yıldır kapalı alanlar yeniden ziyarete açıldı
İtalya'daki Pompei Arkeolojik Alanı'nda bulunan ve yaklaşık 20 yıldır kapalı olan Forum Ambarları ile bazı tarihi yapılar, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı. Ziyaretçiler, antik cam parfüm şişeleri, amforalar ve Julius Polybius Evi'ndeki freskleri yakından görme fırsatı buldu
İtalya'nın antik kenti Pompeii'de yer alan Pompei Arkeolojik Alanı'ndaki bazı yapı ve bölümler, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı.
Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, uzun süredir kapalı kalan alanları gezme fırsatı buldu.
Yeniden açılan bölümler arasında yaklaşık 20 yıldır ziyaretçi kabul etmeyen Forum Ambarları da yer aldı.
Forum Ambarları'nda sergilenen, yaklaşık 2 bin yıl önce parfüm kabı olarak kullanılan cam şişeler ile amforalar ilgi gördü.
Öte yandan, Julius Polybius Evi'ndeki freskler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Julius Polybius Evi'nde restorasyon çalışmaları sürerken, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında açılan alanlar Pompeii'nin arkeolojik mirasını yakından görmek isteyen ziyaretçilere önemli bir fırsat sundu.