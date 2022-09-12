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Popstar'ın yıldız ismi tanınmaz halde! Popstar Özlem Güneş'in son hali ortaya çıktı

Popstar Abidin'den sonra bu sefer Özlem Güneş gündem oldu. Yarışmada sık sık dekolte giymemesi sebebiyle eleştirilen isim artık tanınmaz halde. Güneş hem görüntüsünü hem adını değiştirdi.

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  • Popstar'ın yıldız ismi tanınmaz halde! Popstar Özlem Güneş'in son hali ortaya çıktı

    Bir dönemin en çok izlenen yarışmalarından Popstar'ın eski yarışmacıları sık sık gündem oluyor. Abidin'den sonra en çok konuşulan isim Özlem Güneş oldu. Sürekli eleştiri yağmuruna tutulan isim son hali ile görenleri şaşkına çevirdi.
  • Popstar'ın yıldız ismi tanınmaz halde! Popstar Özlem Güneş'in son hali ortaya çıktı

    Popstar Alaturka ile hayatı değişen Özlem Güneş, geçtiğimiz gün Bekir Develi'nin YouTube kanalında çektiği bir içeriğin konuğu oldu. Eski Popstar yarışmacısı tesettüre giriş anılarını ve bu süreçte yaşadığı maceralarını anlattı.
  • Popstar'ın yıldız ismi tanınmaz halde! Popstar Özlem Güneş'in son hali ortaya çıktı

    "DÖNÜM NOKTAM OLDU"

    Popstar Alaturka yarışmasında kendisine yöneltilen, "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" sorusu üzerine 8. hafta elenmek istediğini belirten Güneş, bu süreçten sonra dini araştırmaya başladığını ve sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrendikten sonra şarkı söylemeyi bıraktığını belirtti.
  • Popstar'ın yıldız ismi tanınmaz halde! Popstar Özlem Güneş'in son hali ortaya çıktı

    İsmini Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş konu hakkında: "Dönüm noktam sahnede oldu. Her akşam gelen çift var, yanlarına gittim. Telefon konuşmasını duydum o sırada çok etkilendim. Eşi çocukla evde... Midem bulandı o son sahnem oldu" ifadelerini kullandı.
  • Popstar'ın yıldız ismi tanınmaz halde! Popstar Özlem Güneş'in son hali ortaya çıktı

    Tüm bu olaylardan 1 sene sonra tesettüre girme kararı alan Özlem, "O sıralar komşum davet etti sohbete gittik. Sesli zikire gittim. Ama yapamadım odaklanamadım. Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" dedi. Güneş, ilahiyat okuduğunu da belirtti. 

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