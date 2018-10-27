En geniş kitleye seslenen trend, dövme yaptırmak. Kadın, erkek fark etmiyor; herkes kendisini vücudundaki dövmelerle ifade ediyor. Ama yaptırmadan önce iyi düşünmek gerek, çünkü o artık sizin bir parçanız olacak. Peki popüler dövme desenlerinin arkasında nasıl anlamlar yatıyor?
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Çiçek
Kadınların çok sevdiği desenler arasında. Romantizmi ve doğa sevgisini yansıtıyor.
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Kuş
Özgürlüğü simgeliyor. En çok güvercin, baykuş ve karga dövmesi yaptırılıyor.
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Hayvan
Dövme deseni olarak seçilen hayvana duyulan saygı ve sevgiyi gösteriyor.
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Dini Semboller
Ait olunan dini sembolize ediyor. Dünyada, dövmesi yaptırılan en popüler dini motiflerden biri haç.
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Kartal
Erkeklerin çok tercih ettiği desenlerden biri. Gücü simgeliyor.
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Portre
Aile bireylerinden birinin portresini yaptırmak da her zaman çok popüler. O kişiye duyulan sevgi ve saygının ifadesi...
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Güneş
Birçok uygarlık için güneş, hayatın anlamıdır.
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Masal motifleri
Melek, prenses gibi masal diyarını anımsatan desenler, özellikle kadınların tercihi. İçimizdeki çocuğun dışavurumu...
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Melek kanatları
Ölen birinin ardından yaptırılan melek kanatları şeklindeki dövme, o kişiye duyulan sevgiyi sembolize ediyor.
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Yıldız
Birçok anlamı var; astrolojiyi, ulaşılması hedeflenen şeyleri, hayattaki değişimi gösteriyor.
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