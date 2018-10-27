Popüler dövme desenleri ve anlamları

En geniş kitleye seslenen trend, dövme yaptırmak. Kadın, erkek fark etmiyor; herkes kendisini vücudundaki dövmelerle ifade ediyor. Ama yaptırmadan önce iyi düşünmek gerek, çünkü o artık sizin bir parçanız olacak. Peki popüler dövme desenlerinin arkasında nasıl anlamlar yatıyor?