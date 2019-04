TV dizileri hemen herkesin ilgisini çeken, en popüler eğlence unsurlarından biri. Torrent, çevrim içi yayın ve diğer dijital dağıtım kanallarının yükselişiyle telif hakkı ihlalleri de sıkça yaşanır hale geldi. Birçok bölgede bu programlar torrent siteleri ve yasa dışı yayın platformları gibi kanallardan izlenebiliyor.

Yasal kaynaklardakilerin aksine, torrent sitelerinde ve başka bilgisayarlarda bulunan dosyalar, TV dizisi gibi görünmelerine rağmen aslında birer zararlı yazılım olabilir.

Yasal olmayan kaynaklardan indirilen TV dizilerinin zararlı yazılımlarla değiştirilmesinin ne kadar kolay olduğunu vurgulayan siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab araştırmacıları, 2018 ve 2017’yi kapsayan çalışmalarında bu tür dosyaları yakından inceledi.

Her iki yılda da listenin başında Game of Thrones (Taht Oyunları) yer aldı. 2018’de zararlı yazılım içeren içeriklerin yüzde 17’si (20 bin 934 saldırı) bu dizinin adını taşırken, The Walking Dead ile 18 bin 794 ve Arrow ile 12 bin 163 saldırı düzenlendi.

İLK VE SON BÖLÜMLERE DİKKAT

Game of Thrones , 2018’de yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen bu alanda birinci oldu. Listedeki diğer diziler için ise büyük reklam kampanyaları düzenlenmişti. İncelenen tüm vakalarda, saldırganlar her sezonun ilk ve son bölümünü kullanmayı tercih etti. ÖrneğinGame of Thrones'un 1. sezonun ilk bölümü olan ‘Kış geliyor’ yoğun bir şekilde kullanıldı.

Saldırganların, korsan içerik sitelerindeki popüler TV dizilerinden yararlandığını söyleyen Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Anton V. Ivanov, şunları söyledi:

“Bunlar genellikle, geniş tanıtım kampanyaları düzenlenen dram ve aksiyon dizileri oluyor. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk ve son bölümlerde zararlı yazılım bulunma olasılığı daha yüksek oluyor. Dolandırıcılar, insanların dizilere olan bağlılığı ve sabırsızlığından faydalanarak siber tehditlerin indirilmesini sağlıyor.Game of Thrones'un son sezonunun bu ay başlayacak olması nedeniyle, dizinin yeni bölümleri gibi görünen zararlı yazılımların sayısında da büyük ihtimalle artış yaşanacak. Kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz.”

EN ÇOK BU DİZİLERİ İZLEYENLERE SALDIRIYORLAR

Güvenlik araştırmacıları, TV programı gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor:

- TV içerikleri üretip dağıtmasıyla bilinen yasal servisleri kullanın.

- İndirilen dosyaların uzantılarına dikkat edin. TV dizilerini güvenilir ve yasal olduğunu düşündüğünüz kaynaklardan indirseniz bile dosyanın uzantısının .avi, .mkv, .mp4 veya benzeri olduğuna, kesinlikle .exe olmamasına dikkat edin.

- Web sitelerinin gerçek olup olmadığına daha fazla dikkat edin. TV dizilerini izlemeye izin veren fakat yasal olduğuna emin olmadığınız ve ‘https’ ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Dosya indirmeye başlamadan önce web sitesinin gerçek olup olmadığını, URL’nin biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.

- Yeni bölümü erken izleme şansı vereceğini söyleyen şüpheli bağlantılara tıklamayın. Dizilerin takvimini kontrol edin.