Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun başı bu kez kundakçılarla belaya girdi. Poroşenko'nun Kiev'de bulunan tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Poroşenko son yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde koltuğunu ünlü TV şovmeni Volodımır Zelenskiy'e kaptırmıştı. Son dönemlerde yaşadığı şoklarla gündeme gelen Poroşenko'ya son kötü haber tersanesinden geldi. Poroşenko'nun Kiev’de bulunan 'Forge on Rybalsky' isimli gemi parçalama ve üretim tersanesinde çıkan yangın üzerine tersane çalışanları tarafından Kiev itfaiyesine haber verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

YANGININ NEDENİ KUNDAKLAMA

Kiev itfaiyesi tarafından tamamlanan yangın söndürme çalışmalarının ardından ilk rapor yayınlandı. İtfaiye raporunda, mesai saati dışlında tersaneye gelen kimliği belirsiz kişilerin bazı gemi ve tersane alanlarını yakmaya çalışarak kundaklama faaliyeti yürüttüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın mesai saatleri dışında yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.