Portekiz: 2 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Portekiz, Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçta Portekiz, ilk yarıda yüzde 75'e yakın topla oynasa da "Çek duvarını" aşmayı başaramadı. İlk devrede Leao'nun sol kanattan geliştirdiği ataklarla tehlikeli olmaya çalışan Portekiz, Ronaldo'nun girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Çekya'da Stanek'in kalesinde devleştiği ilk devre golsüz tamamlandı. İkinci devreye de yüksek konsantrasyonda savunmayla başlayan Çekya, 62. dakikada Provod'un ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Çekya'nın kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Aradığı golü 69. dakikada bulan Portekiz, ceza sahasında kalabalık şekilde bekleyen Çekya savunmasında Hranac'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Beraberlik golünden sonra da baskısını sürdüren Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez'in 90. dakikada oyuna aldığı iki oyuncunun yarattığı pozisyonla galibiyete ulaştı. Neto'nun getirdiği topu ağlara gönderen Conceiçao, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı. REKLAM

RONALDO 6 TURNUVADA OYNAYAN İLK OYUNCU Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giyerek 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu oldu. Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan (26) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu konumunda da bulunuyor.

PEPE TARİHE GEÇTİ Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti. Pepe, Çekya müsabakasında 41 yaş 113 günlükken takımının formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, futbolseverlerin aklında maçlarda giydiği gri eşofmanıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı. MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Leao'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ronaldo'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 32. dakikada Ronaldo, Fernandes'in ara pasında ceza sahasına hareketlendi. Yıldız futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Stanek gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 62. dakikada Çekya öne geçti. Coufal'ın pasında ceza sahası yayının önünde topla buluşan Provod, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1