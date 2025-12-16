Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Portekiz, Formula 1 takvimine eklendi - Motor Sporları Haberleri

        Portekiz, Formula 1 takvimine eklendi

        Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:19
        Portekiz, Formula 1 takvimine eklendi!
        Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yılları için Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın takvimine eklendi.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etapla Formula 1'e dönecek.

        İlk kez 1958'de Formula 1 etabı yapılan Portekiz'deki son yarış ise 2021'de gerçekleştirilmişti.

