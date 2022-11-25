Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

Dünya Kupası'nda Portekiz ile Gana arasında oynanan maça 90+9'da yaşanan pozisyon damgasını vurdu. Gana'lı Inaki Williams, Portekiz kalecisi Diego Costa'nın büyük hatasında topu filelerle buluşturmaya çok yaklaştı ancak ayağı kayınca büyük fırsatı tepti. Topun filelerle buluşması halinde golün geçerli sayılıp sayılmayacağı merak konusu olurken, futbol dünyasında bu ve buna benzer yaşanan pozisyonlarda verilen kararlar dikkat çekti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in Gana'yı 3-2 yendiği maça 90+9'da yaşanan pozisyon damgasını vurdu. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Portekiz kalecisi Diego Costa, ayağıyla oyunu başlatmak için elindeki topu yere bırakırken, o sırada arkasında bekleyen Gana'nın forveti Inaki Williams'ı fark etmedi. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Costa'nın topu yere bırakmasıyla fırlayan Williams, topa müdahale etmesine rağmen ayağı kayınca vuruşunu gerçekleştiremedi. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Araya giren Ruben Dias ve Danilo Pereira topa müdahale edip top çizgiyi geçmeden meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Diego Costa'nın bu hatası Portekizliler'in yüreğini ağzına getirirken, yedek kulübesinde oturan Ronaldo'nun bu pozisyona verdiği tepki de sosyal medyada gündem oldu. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Futbolseverler yaşanan pozisyonda topun filelerle buluşması halinde golün geçerli sayılıp sayılmayacağını merak ederken, futbol oyun kurallarına (IFAB) göre golün geçerli sayılacağı ortaya çıktı. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    İŞTE O KURAL

    Futbol oyun kurallarına (IFAB) göre; bir oyuncu kalecinin topu elinden çıkarmasına engel olursa veya topu elinden çıkarırken topa vurur veya vurmaya teşebbüs ederse endirekt serbest vuruş kararı verilir. Kaleci topu elinden çıkardığında oyun başlar ve yardımcı hakem ofsayt çizgisini kontrol etmek için pozisyon alır. Kaleci topu oyuna bıraktıktan sonra başka bir oyuncuya temas etmeden önce topa eliyle tekrar dokunması durumununda da endirekt serbest vuruş kararı verilir.
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    İŞTE BENZER POZİSYONLARDA SAYILAN VE SAYILMAYAN GOLLER

    SAYILAN GOLLER:

    Guadalajara-Puebla (2017) - Carlos Fierro

    2017 yılında Meksika'daki Guadalajara - Puebla maçında Carlos Fierro, maçın 90+3. dakikasında kalecinin arkasına saklandı.
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Kaleci topu yere bıraktığı kan koşarak topu kapan Fierro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Fierro bu golle takımını 3-2 öne geçirip takımına galibiyeti getirdi. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Nürnberg-Kaiserslautern (2019) - Michael Frey

    2019 yılında ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Frey de aynı şekilde bir gole imza attı.  Nürnberg forması giyen İsviçreli futbolcu, maçın 89. dakikasında Kaiserslautern'in 2-1 üstünlüğüyle devam eden mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası rakip takım kalecisi Grill'in arkasına saklandı. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Frey'in arkasında olduğunu fark etmeyen kaleci, topu ileri atmak için önüne doğru yuvarladı. 25 yaşındaki golcü, hızlı davranarak araya girdi ve topu filelerle buluşturdu.

     
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    SAYILMAYAN GOLLER

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe (2007) - Alex de Souza

    Bu pozisyonun farklı bir versiyonu 2007-2008 sezonunda Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında yaşanmıştı. Gençlerbirliği kalecisi Gökhan, degaj yapmak üzereyken Alex de Souza havadaki topu bir anda kendi önüne çekip, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermişti. Karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım pozisyonu faul olarak değerlendirmiş ve golü geçersiz saymıştı. 
  • Portekiz-Gana maçına damga vuran an! Gol olsaydı...

    Fenerbahçe-Galatasaray (2012) - Semih Şentürk

    2012 yılında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilerin maçın ilk dakikalarında Semih Şentürk ile bulduğu ilginç gol geçerlilik kazanmadı. Muslera'nın meşin yuvarlağı degajla uzaklaştıracağı sırada araya giren Semih Şentürk, topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyona yakın olan hakem Cüneyt Çakır, golü geçerli saymadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.