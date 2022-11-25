İŞTE O KURAL

Futbol oyun kurallarına (IFAB) göre; bir oyuncu kalecinin topu elinden çıkarmasına engel olursa veya topu elinden çıkarırken topa vurur veya vurmaya teşebbüs ederse endirekt serbest vuruş kararı verilir. Kaleci topu elinden çıkardığında oyun başlar ve yardımcı hakem ofsayt çizgisini kontrol etmek için pozisyon alır. Kaleci topu oyuna bıraktıktan sonra başka bir oyuncuya temas etmeden önce topa eliyle tekrar dokunması durumununda da endirekt serbest vuruş kararı verilir.