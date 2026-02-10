Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Portekiz gitarının efsanesi Carlos Paredes Ankara'da anılıyor

        Portekiz gitarının efsanesi Carlos Paredes Ankara'da anılıyor

        Portekiz gitarının efsanevi ismi Carlos Paredes'in doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan "100 Paredes–Dünya Turu" konseri ile 12 Şubat Perşembe akşamı CSO Ada Ankara'da anılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekiz gitarının efsanesi Ankara'da anılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası projelere ev sahipliği yapma misyonunu sürdüren Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara Portekiz gitarının efsanevi ismi Carlos Paredes’in doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan “100Paredes – Dünya Turu” konseri ile Dünya müziğinin özel projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak uluslararası ölçekte ses getiren proje, Paredes’in müzikal mirasını yaşatmayı ve Portekiz gitarının büyüleyici tınılarını dünya sahnelerine taşımayı amaçlıyor.

        “Paredes Experience” kapsamında gerçekleştirilen konser, geleneksel Portekiz gitar müziğini modern yorumlarla harmanlayarak izleyicilere eşsiz bir müzik yolculuğu sunacak. Carlos Paredes’in unutulmaz eserlerinden ilham alan repertuvar, hem Portekiz kültürünün derin izlerini taşıyacak hem de evrensel müzik diliyle Ankaralı sanatseverler için unutulmaz bir atmosfer oluşturacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 8 Şubat 2026 (Tiroid Nodüllerinde Tanı Süreci Nasıl İlerler?)

        Tiroid nodüllerinde tanı süreci nasıl ilerler? Tiroid hastalıklarında nükleer tıbbın tanıdaki rolü nedir? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Hüsnü Hakan Mersin ve Prof. Dr. Mustafa Özdeş Emer konuk oluyor.

        #CSO Ada Ankara
        #Carlos Paredes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı