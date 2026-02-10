Portekiz gitarının efsanesi Carlos Paredes Ankara'da anılıyor

Uluslararası projelere ev sahipliği yapma misyonunu sürdüren Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara Portekiz gitarının efsanevi ismi Carlos Paredes’in doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan “100Paredes – Dünya Turu” konseri ile Dünya müziğinin özel projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak uluslararası ölçekte ses getiren proje, Paredes’in müzikal mirasını yaşatmayı ve Portekiz gitarının büyüleyici tınılarını dünya sahnelerine taşımayı amaçlıyor.

“Paredes Experience” kapsamında gerçekleştirilen konser, geleneksel Portekiz gitar müziğini modern yorumlarla harmanlayarak izleyicilere eşsiz bir müzik yolculuğu sunacak. Carlos Paredes’in unutulmaz eserlerinden ilham alan repertuvar, hem Portekiz kültürünün derin izlerini taşıyacak hem de evrensel müzik diliyle Ankaralı sanatseverler için unutulmaz bir atmosfer oluşturacak.