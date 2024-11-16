Portekiz - Polonya: 5-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz ile Polonya karşı karşıya geldi.

Estadio do Dragao'da oynanan maçı Portekiz ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-1 kazandı ve liderliği garantiledi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 72 ve 87'de Cristiano Ronaldo, 59'da Rafael Leao, 80'de Bruno Fernandes ve 83'te Pedro Neto kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 88. dakikada Dominik Marczuk'tan geldi.