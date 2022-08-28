Avrupa'nın en büyük dinozor fosilini mi buldu?

Alex Binley | BBC News
Portekiz’de bir evin arka bahçesinde bulunan dinozor fosili, Avrupa’nın en büyüğü olabilir.
Sauropod iskeleti, ilk olarak 2017’de ev sahibinin tadilat için bahçesini kazmaya başlamasıyla fark edilmişti.
En büyük dinozor türü ve bugüne kadar karada yaşamış en büyük canlı olan sauropodların uzun kuyruk ve boyunları bulunuyordu.
Dört ayaklı bu canlılar bitkiyle besleniyordu.
Fosilin bulunduğu Pombal kentindeki evde kazı çalışmaları 2017’den bu yana titizlikle devam ediyor.
Fosil üzerinde birlikte çalışan Portekizli ve İspanyol palaeontologlar, şimdiye kadar bulunan kemik kalıntılarına bakarak dinozorun 12 metre uzunluğunda ve 25 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor.
Bu canlının 150 milyon yıl önce öldüğü, yere düştüğü şekilde de korunduğu düşünülüyor.
Lizbon Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yapan Elisabete Malafaia “Böylesi bir hayvanın tüm kemiklerini bulmak, hele ki orijinal anatomik pozisyonunda bulmak sıra dışı bir durum” diyor.
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