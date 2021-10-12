Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta İş Portföy Piyasalar Direktörü Hüseyin Gayde konuk oldu. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu programda döviz kurundaki rekor yükselişin Borsa İstanbul ve piyasalara yansıması ele alındı. Programda Gayde, dünya ve Türkiye ekonomisinin pandemi sonrası durumunu ele alıp gelecek beklentilerini anlatırken diğer yandan portföy oluşturmanın püf noktalarını da seyirciler ile paylaştı.

TÜRKİYE AVANTAJLARINI KULLANIYOR MU?

Hüseyin Gayde, Borsa İstanbul şirketlerini değerlendirerek mevcut ekonomik durumun hisseleri nasıl etkileyeceğini uzman gözüyle sunarken özellikle önümüzdeki dönem hisse performansının ne olacağı sorusuna da yanıt verdi. Yatırımcı Rehberi'nde ayrıca "Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Pandemi sonrası enflasyonist süreç ne kadar devam edecek" sorularına cevap arandı. Ayrıca Türkiye'nin başta tedariklerin kayması olmak üzere pandemi ile birlikte elde ettiği avantajlarının ne olduğu ve bu avantajların kullanılıp kullanılmadığı masaya yatırılarak bu durumun şirketlere yansıması ve bundan sonraki sürecin ne olacağı irdelendi.