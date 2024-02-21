Porto- Arsenal maçı ne zaman? Porto- Arsenal maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto evinde Arsenal'i konuk ediyor. Portekiz temsilcisi, H Grubu'nda Antwerp ve Shaktar Donetsk'i geride bırakarak 2'nci oldu. Arsenal ise B Grubu'nu Lens, Sevilla ve PSV gibi takımların önünde tamamlayarak lider bitirdi. Zorlu mücadele öncesi maç ile ilgili detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Porto- Arsenal maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Porto- Arsenal maçıyla devam ediyor. Hücum hattında etkili isimlere sahip olan Porto, İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Dragao Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili konular sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Porto- Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma dair detaylar...
PORTO- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Porto- Arsenal maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) 23.00'de başlayacak.
Dragao Stadı'nda oynanacak olan maç TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
PORTO- ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kritik mücadele öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu.
Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Gonzalez, Conceiçao, Gabriel Cossa, Galeno, Evanilson
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard
MAÇIN HAKEMİ TÜRK ASILLI
Porto- Arsenal Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.
GRUP İSTATİSTİKLERİ
Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Portekiz ekibi, grubunu Barcelona’nın hemen ardından 2. sırada tamamladı. Mavi- beyazlılar, rakip fileleri 15 kez sarsarken kalesinde 8 gol gördü.
Öte yandan Arsenal, B Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider bitirdi. Mikel Arteta'nın öğrencileri, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 4 gol yedi.