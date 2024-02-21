Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Porto- Arsenal maçıyla devam ediyor. Hücum hattında etkili isimlere sahip olan Porto, İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Dragao Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili konular sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Porto- Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma dair detaylar...