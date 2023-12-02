MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye All Star haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Rekabetin iyice kızıştığı yarışmada bu akşam 2 turda yapılacak bireysel oyunların ardından 4. ve son eleme adayı belli olacak. Bu kapsamda gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 2 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef eleme adayı olan isimler ve son bölümde yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunun ardından 4. eleme adayının belli olmasıyla pota netleşiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin organizasyon yemeklerini yapan Hintli Şef Amardeep Anand'ın konuk olduğu bölümde eleme potası netleşiyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 2 Aralık 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ile eleme adayı olan isimler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Konuk jüri üyesi Amardeep Anand ilk etapta yarışmacılardan Buzi Bafu & Tava Parata yemeğini yapmasını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 4. eleme adayı da belli olacak. Son eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecek.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
MasterChef Türkiye'nin 3. eleme adayı Eren oldu. MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları ise Tolga ve Dilara olmuştu.
Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.