Potada Avrupa Ligi heyecanı başlıyor
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak müsabakalarla start alacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu olan Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.
Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)
21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)
21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)
3 Ekim Cuma:
20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)
20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)
20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)
21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)
21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)
21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)
22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)