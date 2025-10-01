Habertürk
        Potada Avrupa Ligi heyecanı başlıyor - Basketbol Haberleri

        Potada Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

        Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak müsabakalarla start alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:54
        Potada Avrupa Ligi heyecanı başlıyor!
        Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu olan Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.

        Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

        21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)

        21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)

        3 Ekim Cuma:

        20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)

        20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)

        20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)

        21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)

        21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)

        21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)

        22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)

