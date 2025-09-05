Potada derbinin kazananı Galatasaray
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 48-43 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 75-61 önde girdi ve mücadeleden 91-82 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda James Palmer Jr. 25, Fenerbahçe'de ise Wade Baldwin 14 sayı kaydetti.