Potada haftanın programı açıklandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı belli oldu.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 8. HAFTA
Bugün:
19.00 Esenler Erokspor-TOFAŞ (Sinan Erdem)
Yarın:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic (Ankara)
18.00 Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
2 Kasım Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Karşıyaka-Trabzonspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)
3 Kasım Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 5. HAFTA
Yarın:
13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
2 Kasım Pazar:
13.30 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)
15.30 Beşiktaş BOA-Çimsa ÇBK Mersin (Beşiktaş GAİN)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
20.00 Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Basketbol (Gölbaşı)
Yarın:
13.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kocaeli Atatürk)
14.45 Darüşşafaka Lassa-Finalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16.30 Fenerbahçe Koleji RAMS-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)
18.15 Kipaş İstiklalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)
2 Kasım Pazar:
14.45 Gaziantep Basketbol-Yalovaspor Basketbol (Karataş Şahinbey)
16.30 Baıkesir Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Kurtdereli)
18.15 OGM Ormanspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
3 Kasım Pazartesi:
17.00 iLab Basketbol-Göztepe (Beşiktaş GAİN)