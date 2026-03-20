Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Potada haftanın programı açıklandı - Basketbol Haberleri

        Potada haftanın programı açıklandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada haftanın programı açıklandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı başlarken, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta maçları oynanacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

        TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

        Yarın:

        15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

        18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

        20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

        22 Mart Pazar:

        13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

        15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)

        18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

        20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)

        23 Mart Pazartesi:

        19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)

        TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

        Yarın:

        14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

        16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

        18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

        22 Mart Pazar:

        13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

        14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)

        16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

        18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)

        23 Mart Pazartesi:

        20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)

