Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Potada ilginç olay! Trapani Shark 2 kişi kaldı, hükmen mağlup sayıldı - Basketbol Haberleri

        Potada ilginç olay! Trapani Shark 2 kişi kaldı, hükmen mağlup sayıldı

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde ilginç bir maç yaşandı. İtalyan ekibi Trapani Shark, kadro yetersizliği nedeniyle Hapoel Netanel Holon karşısında parkede 2 kişi kaldı. İki isimden biri de 5 faulle oyun dışı kalınca 38-5 önde olan Hapoel Holon hükmen galip ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişi kaldılar, hükmen mağlup oldular!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde oynanan Trapani Shark-Hapoel Netanel Holon maçı yaşanan olayla tarihe geçti.

        Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.

        Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.

        Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5. faulünü alınca hakem ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.

        FIBA, Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki oyuncudan daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle hükmen Trapani aleyhine (38-5) mağlubiyet olarak maçı tescil etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD müdahalesinin ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasar uydudan görüntülendi

        Vantor tarafından çekilen uydu görüntüleri, ABD operasyonun ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasarı gösterdi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 