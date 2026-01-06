Potada ilginç olay! Trapani Shark 2 kişi kaldı, hükmen mağlup sayıldı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde oynanan Trapani Shark-Hapoel Netanel Holon maçı yaşanan olayla tarihe geçti.

Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.

Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.

Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5. faulünü alınca hakem ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.

FIBA, Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki oyuncudan daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle hükmen Trapani aleyhine (38-5) mağlubiyet olarak maçı tescil etti.