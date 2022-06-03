Potasyum yüksekliği belirtileri 0:00 / 0:00

Potasyum Yüksekliği Nedir?

Genel olarak potasyumun bedende bulunsa bile vücut tarafından üretilmesi mümkün olmayan ve dışarıdan alınan bir mineral olduğu uzmanlar tarafından devamlı belirtilmektedir. Kişi potasyumu genellikle vücuduna besinler yardımıyla alır. Bedende bulunan potasyumun neredeyse hepsi hücrelerin içlerinde bulunmaktadır. Bununda önemli bir kısmı kas hücrelerinde bulunurken yüzde 20’lik kısmı da kemik hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve karaciğerde bulunmaktadır. Potasyumun sadece yüzde ikilik kısmı hücrelerin dış kısmında yer almaktadır. Hücre içinde bulunan potasyum hücrelerin çalışmasına destek verirken hücrelerin dış kışında bulunan ise sodyumla beraber çalışıp yine hücrelerin sağlıklı çalışmasına destek vermektedir. Hücre dışında sodyumla çalışan potasyum hücrelerde bulunan sıvı elektrolitin dengesi korur ve sinirlerin iletimini düzenler. Genel olarak bakıldığında potasyum vücudumuz için hayati bir mineraldir. Vücudun yapı taşı olan hücreleri korur ve doğru çalışmasına destek verir.

Potasyum düşüklüğü çok fazla bilinmesine rağmen potasyum yüksekliği çok fazla bilinmez. Potasyum yüksekliği nedir diye merak edenlere ilk olarak potasyum yükseklinin isminin “hiperkalemi” olduğunu söyleyebiliriz. Potasyum yüksekliği vücutta çok fazla potasyum olduğunu göstermektedir. Bu durumda potasyumun aşırı tüketilmesinden kaynaklanmaktadır. Potasyum yüksekliği çok olumsuz bir durumdur ve vücutta pek çok organın çalışmasını olumsuz etkiler. Böbrekler ve kalp potasyum yüksekliğinden olumsuz etkilenen organlar arasındadır. Bu iki organ vücut için temel teşkil ettiğinden potasyum yüksekliğinde tahrip olduklarında bu durum hayati bile olabilmektedir.

Diğer yandan potasyum yüksekliği potasyumun kandaki oranının yüksek olması anlamına gelmektedir. Nasıl ki potasyum vücutta düştüğünde vücudun temel işleyişi bozulmaktadır benzer şekilde potasyum yüksekliğinde de bedenin işleyişi bozulur ve organlar zarar görür.

Potasyum Yüksekliği Neden Olur?

Potasyum yüksekliği neden olur sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Potasyum yüksekliğinin bazı nedenleri olabilir. Örneğin egzersizin fazla yapılması, yaralanma ve yanıkların da potasyumun yükselmesine neden olduğu bilinmektedir. Ancak beslenme burada ana faktördür. Sürekli potasyum açısından zengin besinlerin tercih edilmesi vücutta potasyumun yükselerek hücrelerin dışında gereğinden fazla potasyumun dolaşmasına yol açmaktadır.

Potasyum Yüksekliği Nelere Sebep Olur?

Potasyum yüksekliği düşüklüğü gibi vücutta pek çok olumsuz duruma neden olur. Potasyum yüksekliği nelere sebep olur dendiğinde ilk olarak kalpte ritmin bozulmasına yol açabilmektedir. Diğer yandan böbreklerin fonksiyonlarını da bozan potasyum fazlası bazı durumlarda kalbin durmasına ve kişinin yaşamına kaybetmesine bile neden olabilir.

Potasyumu Yüksek Olan Hasta Ne Yemeli?

Potasyumu yüksek olan hasta ne yemeli diye sormak yerine aslında ne yememeli diye sormak daha doğrudur. Özellikle potasyum açısından zengin olan; muz, erik, avokado, maydanoz, ıspanak, kuruyemiş ve patatesten uzak durmalıdır.

Potasyum Fazlalığı Belirtileri

Vücutta potasyum fazla olduğundan bu durumdan en fazla olumsuz etkilenen organlar kalp ve böbreklerdir. Potasyum fazlası çoğunlukla kendini kalp çarpıntısıyla göstermektedir. Bunun yanı sıra potasyum fazlalığı belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kollar ve bacaklarda bulunan kas dokularında zayıflama,

Ellerin ve ayakların uyuşukluk hissiyatı,

Bilinçte bozulmalar,

Kalpte ritim bozukluğu

Geçmeyen kalpte çarpıntı,

Devam eden halsizlik ve yorgun hissetme

Mide bulantısı

Potasyum Fazlalığı Tedavisi

Potasyum fazlalığı tedavisi için ilk olarak vücuttaki potasyumun düşürülmesi hedeflenmektedir. Tedavi için potasyum düşürücü ilaçlar ve potasyumu yüksek gıdalara karşı bir diyet uygulanır. Potasyumu yüksek olan kişi devamlı doktor kontrolünde olmalıdır.