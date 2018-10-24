Trump'tan FED'e yeni eleştiri

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı faiz artırımları konusunda eleştirmeye devam etti. Trump, Wall Street Journal'a Salı günü verdiği mülakatta, merkez bankasının bağımsız bir kurum olduğunu bilmesine karşın, Powell'a faizleri düşürmesini ima eden bir mesaj gönderdiğini belirtti. Trump, Powell'ın faiz artırma konusunda memnun göründüğünü kaydetti ve "Bunu söylemek için çok erken ama onu göreve getirmekten pişman olabilirim"dedi.
Trump, hangi koşullar altında Powell'ı görevden uzaklaştıracağına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı. Bu yanıt, ABD Başkanı'nın, 11 Ekim'de benzer bir soruyu verdiği "Onu görevden almayacağım" yanıtı ile çelişki oluşturdu.
FED yasası, Başkan tarafından ortaya konulan bir "sebep" ile FED Başkanı'nın görevden alınabileceğini öngörüyor, ancak bu "sebep"in ne olduğu konusunda ayrıntı vermiyor.
ABD Başkanı Trump, FED'i faiz artırımları konusunda defalarca eleştirdi ve son dönemde ise bu eleştirilerinde kullandığı söylemi sertleştirdi. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada FED'i "en büyük tehdit" olarak niteledi ve son bir ayda hisse senedi piyasalarında görülen satış dalgası için FED'i suçladı. Ayın başında yaptığı açıklamada ise Başkan, merkez bankasının "kontrolden çıktığını" söyledi ve "kafayı yediğini" belirtti.
BU YIL 3 KEZ FAİZ ARTIRDI
FED bu yıl her biri çeyrek puan olmak üzere üç kez faiz artırımına gitti ve Trump'ın göreve başlamasından bu yana ise faiz artırımlarını sayısı altı oldu. Federal fon faizi (FED'in gösterge faizi) için hedef aralık yüzde 2-2.25'te ve bu seviye tarihi standartlarda düşük seviyeleri işaret ediyor. Enflasyon düşüldüğünde ise, kısa vadeli borçlanma faizi sıfır seviyesi yakınlarında.
Trump'ın bu eleştirileri, kendisinden önceki başkanlara göre farklı bir davranış biçimi olarak değerlendiriliyor. 20 yılı aşkın süredir, ABD başkanları, kurumun bağımsızlığına saygılarını göstermenin bir yolu olarak, FED'in politikası konusunda kamuoyuna açık değerlendirmelerde bulunmadı.
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