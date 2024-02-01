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        Haberler Gündem Medya Power TV kapandı mı, nereden izlenecek? Power TV neden kapandı?

        Power TV kapandı mı, nereden izlenecek? Power TV neden kapandı?

        Türkiye'nin müzik kanallarından biri olan Power TV, 1 Şubat tarihinden itibaren yayınlarına dijital medya platformlarından devam etme kararı aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "Power TV kapandı mı, nereden izlenecek? Power TV neden kapandı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:38
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        Power TV kapandı mı, nereden izlenecek?
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        Video klipler yayınlayan, müzik programları yapan kanallardan biri olan Power TV aldığı yeni karara göre yayın hayatına dijital platformlar üzerinden devam edecek. Peki, Power TV kapandı mı, nereden izlenecek? Power TV neden kapandı? İşte detaylar...

        POWER TV KAPANIYOR MU?

        Dijitalleşme ile birlikte başta genç izleyiciler olmak üzere kullanıcıların medya tüketim alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle, artık tamamen dijital dünyada varlığını güçlendirmeyi amaçladığını belirten Power TV, 1 Şubat tarihinden itibaren yayınlarına dijital platformlardan devam edecek.

        POWER TV NEREDEN İZLENECEK?

        Power TV 1 Şubat tarihinden sonra, PowerApp.com.tr ve PowerApp mobil uygulaması başta olmak üzere ile Apple TV, D-Smart Go, TiviBu, Tivibu Go, Tv+ (Turkcell), Blu TV, Fil Box ve tüm Smart TV’ler üzerinden izlenebilecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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