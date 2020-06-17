Poyraz: Modern yaşamla ve model ilçe olduk

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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Modern Çekmeköy, Model Çekmeköy” sloganı ile yola çıktıklarını belirterek vatandaşı yönetime ortak etmeleri sayesinde Çekmeköy'ün değer kazandığını ve marka değerinin yükseldiğini söyledi.

Çekmeköy’de ulaşım ağı ile ilgili bilgi veren Poyraz, şöyle konuştu: “Üsküdar - Çekmeköy Metro hattının devamı niteliğinde olacak ikinci proje ile Taşdelen üzerinden Sultanbeyli'ne kadar uzanacak yeni bir metro hattı planlandı. Bu vesile ile Çekmeköylü hemşehrilerimiz yerin üstüne çıkmadan bir havaalanından diğerine kadar konforlu seyahat edebilme imkanı bulacaklar. Uzun yıllar ulaşım sorunu yaşayan bu bölgeler için modern ulaşım alternatifleri gencinden yaşlısına kadar tüm hemşehrilerimizi heyecanlandırdı. Bu iki hattımıza ek olarak yine bölge insanımızın eksikliğini hissettiği Bostancı’ya ulaşım vardı ki bu sorun da Üsküdar-Çekmeköy metrosuna entegre edilecek Bostancı-Dudullu hattı ile çözülmüş olacak. Metro kadar 3. Köprü bağlantı yolları da Çekmeköy’ün modern ve model imajını daha da pekiştirdi.”

ÖZEL EĞİTİM YERLEŞKELERİ

Çekmeköy’deki eğitim imkanları ile de ilgili bilgi veren Poyraz şu açıklamaları yaptı: “Geleceğimizi yapılandırırken, gençlerin iyi eğitim almaları ve boş zamanlarını iyi değerlendirebilecekleri faaliyetlere yönlendirilmeleri için çalışıyoruz. Devlet, belediye ve vatandaş işbirliği ile okullar kazandırdığımız ilçemizde artık özel üniversiteler ve özel okullar birbiri ardına yerleşke açıyorlar. Nüfus artışını göz önünde bulundurarak, plan düzenlemeleri ile yeni eğitim alanları üretiyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerimize seçenekler sunarak, bilinçli ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz.”