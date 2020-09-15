İHA

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

BABA İLE KIZI YURDA GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.

9 KİŞİ YURTTA İZOLASYONDA TUTULUYOR

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Öte yandan Nuri Paşa Yurdu’nda baba kızla birlikte toplam 9 kişinin karantina da bulunduğu öğrenildi.