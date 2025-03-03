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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prada Versace'yi 1,5 milyar Euro'ya varan bir anlaşma karşılığında satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Prada Versace'yi 1,5 milyar Euro'ya varan bir anlaşma karşılığında satın alıyor

        Prada, Versace'yi yaklaşık 1,5 milyar euro karşılığında satın almak için görüşmelerde sona yaklaştı. İki şirketin bu ay içinde nihai bir anlaşmaya varması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:29
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        Prada, Versace'yi satın alıyor
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        Milano merkezli lüks moda devi Prada, Versace’yi Capri Holdings’den yaklaşık 1,5 milyar euro (1,6 milyar dolar) karşılığında satın almak için görüşmelerde sona yaklaştı.

        Bloomberg News'un aktardığına göra, ismi açıklanmayan kaynaklara göre, iki şirketin bu ay içinde nihai bir anlaşmaya varması bekleniyor.

        Prada ve Capri Holdings, Versace için yapılan ön incelemelerde herhangi bir risk bulunmadığını tespit ettikten sonra görüşmeleri hızlandırdı. Ancak, kaynaklar anlaşmanın zamanlaması ve değerinin değişebileceğini, görüşmelerin hala başarısız olma ihtimali olduğunu belirtiyor.

        Capri Holdings, Versace’yi 2018 yılında yaklaşık 1,8 milyar euroya satın almıştı. Eğer satış gerçekleşirse, bu gelişme İtalyan moda sektöründe uzun süredir devam eden yabancı alımların tersine dönmesini sağlayacak ve Versace’yi yeniden İtalyan kontrolüne kazandıracak.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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