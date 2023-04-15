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Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'ndeki ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - ZVVZ USK Prag maçının sonunda yaşanan bayrak skandalıyla ilgili FIBA'dan açıklama, Çek ise kulübünden ise özür geldi. İşte yaşananlar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, maç sonunda Türk bayrağıyla kutlama yapmasına rakip kulüp yetkililerinin izin vermemesiyle ilgili açıklama yaptı.
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    Ev sahibi Çekya kulübünün yaşananlardan dolayı özür dilediğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Ev sahibi kulüp ile Mersin ekibi arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi. Prag kulübü, olayın ardından Mersin kulübünden özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları'ndaki bayrak kullanımına ilişkin maddenin yanlış anlaşılması ve yorumlanması üzerine olduğunu belirtti."
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    Açıklamada, benzer olayların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınması için ev sahibi kulüp ve Çekya Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışılacağı kaydedildi.
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    NELER YAŞANDI?

    Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Dörtlü Final'de ZVVZ USK Praha ile karşılaştı.
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    Karşılaşmadan 78-58 galip ayrılan ÇBK, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    EuroLeague Kadınlar'da finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, kazandıkları yarı final karşılaşması sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi. 
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    Güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Türk bayrağı açan oyunculara, bir başka yetkili izin vermeyerek bayrak açarak sevinemeyeceklerini dile getirdi. Mersin forması giyen oyuncuların elinden Türk bayrağını aldı.
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

    ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, elinden Türk bayrağının alınmasının üzerine, formalarında yer alan Türk bayrağını göstererek, tepki gösterdi.
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!
  • Prag kulübü özür diledi! FIBA'dan açıklama!

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