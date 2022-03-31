Prag’da kırmızı alarm: Palalı saldırgan öğretmeni öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Prag’da palalı saldırgan öğretmeni öldürdü, kentte kırmızı alarm
ABONE OL

Prag’da palalı saldırgan öğretmeni öldürdü, kentte kırmızı alarm verildi

Çekya’nın başkenti Prag’da kimliği belirsiz bir kişinin meslek lisesine girerek öğretmeni palayla öldürmesinin ardından kentte kırmızı alarm verildi.

Prag’da palalı saldırgan öğretmeni öldürdü, kentte kırmızı alarm
Prag’da kırmızı alarm: Palalı saldırgan öğretmeni öldürdü
0:00 / 0:00

Prag’da bir kişi, Prag 4 Michle’de Ohradni Caddesi'nde bulunan meslek lisesine gelerek bir öğretmene pala ile saldırdı. Ağır yaralanan öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için kentte kırmızı alarm veren Prag polisi, helikopterlerin ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonla saldırganı yakaladı.

Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çek polisi, “Prag 4’te kimliği belirsiz bir kişi lise öğretmenlerinden birine palayla saldırdı. Öğretmen maalesef saldırıdan kurtarılamadı. Fail kaçtı fakat yüzlerce polis onu arıyor. Arama çalışmalarında helikopterler de kullanılıyor. Saldırgan ayrıca suç aletini olay yerinde bıraktı” ifadelerini kullandı.

Prag Acil Yardım Sözcüsü Jana Postova ise yaptığı açıklamada, “Palayla çok ağır yaralanan bir adamın hayatı için savaştık. Ne yazık ki kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti” dedi.
Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan olayla ilgili bir taziye mesajında, “Bir okula yapılan saldırı hem öğretmenler, hem veliler hem de öğrenciler için kara bir lekedir. Maalesef bunlardan biri bugün Prag'da gerçekleşti. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Saldırganın öğrenci olduğundan şüphelenildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin: Ruble ile ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurula
DÜNYA Putin'den kritik Ruble ile ödeme açıklaması
Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü istifa etti
DÜNYA Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü istifa etti
"Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor"
DÜNYA İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği ...
Son dakika: Aliyev ile Paşinyan 6 Nisan'da görüşecek
DÜNYA Aliyev ile Paşinyan 6 Nisan'da görüşecek
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür
DÜNYA Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür
Son dakika haberleri... Mariupol'de insani ateşkes kararı: Kentteki yıkım görüntülendi
DÜNYA Mariupol'de büyük yıkım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: "Türkiye'nin politikası tüm tarafların takdirini topluyor"
DÜNYA "Türkiye'nin politikası tüm tarafların takdirini ...
Son dakika: Lavrov Ukraynalı mevkidaşıyla görüşecek mi?
DÜNYA Lavrov Ukraynalı mevkidaşıyla görüşecek mi?
Çavuşoğlu: Taraflar 1-2 haftaya üst düzey bir görüşme yapabilir
DÜNYA Çavuşoğlu: Taraflar 1-2 haftaya üst düzey görüşme ...
Ukrayna: Rusya ile görüşmeler yarın devam edecek
DÜNYA Ukrayna: Rusya ile görüşmeler yarın devam edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.